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«Сент-Луис» уверенно обыграл «Анахайм». Барбашёв – 6-й матч кряду без очков

«Сент-Луис» уверенно обыграл «Анахайм». Барбашёв – 6-й матч кряду без очков
Хоккей / НХЛ 0

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» на выезде одержал уверенную победу над «Анахайм Дакс» со счётом 4:1, продлив свою победную серию до 3 матчей

В составе «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн (дубль), Самуэль Бле и Колтон Парейко. Единственная заброшенная шайба у «Анахайма» на счету Якоба Сильверберга.

25-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 13 минут 17 секунд при показателе полезности «0». Его серия безрезультативная серия насчитывает уже 6 матчей. Всего на его счету 2 голевые передачи в 9 матчах.

«Сент-Луис», набрав 13 очков в 9 играх, лидирует в турнирной таблице Западного дивизиона. «Анахайм» (8) – на 6-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Сильверберг (Гецлаф, Линдхольм) – 04:54' (5x4)   1:1 Шенн (Фолк, Крюг) – 30:13' (5x5)   1:2 Бле (Хоффман, Томас) – 34:59' (5x5)   1:3 Шенн (О'Райлли, Перрон) – 41:07' (5x4)   1:4 Парэйко (Миккола, Томас) – 42:17' (5x5)
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