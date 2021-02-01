«Сент-Луис» уверенно обыграл «Анахайм». Барбашёв – 6-й матч кряду без очков

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» на выезде одержал уверенную победу над «Анахайм Дакс» со счётом 4:1, продлив свою победную серию до 3 матчей

В составе «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн (дубль), Самуэль Бле и Колтон Парейко. Единственная заброшенная шайба у «Анахайма» на счету Якоба Сильверберга.

25-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 13 минут 17 секунд при показателе полезности «0». Его серия безрезультативная серия насчитывает уже 6 матчей. Всего на его счету 2 голевые передачи в 9 матчах.

«Сент-Луис», набрав 13 очков в 9 играх, лидирует в турнирной таблице Западного дивизиона. «Анахайм» (8) – на 6-м месте.