«Миннесота» дожала «Колорадо» в овертайме. У Капризова голевая передача

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» на домашнем льду в овертайме сломил сопротивление «Колорадо Эвеланш» — 4:3.