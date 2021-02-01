«Миннесота» дожала «Колорадо» в овертайме. У Капризова голевая передача
В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» на домашнем льду в овертайме сломил сопротивление «Колорадо Эвеланш» — 4:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Донской (Маккиннон, Ландеског) – 04:33' (5x5) 1:1 Гринвей (Эрикссон Эк, Хартман) – 16:19' (5x5) 2:1 Раск (Сперджен, Сутер) – 21:28' (5x5) 2:2 Макар (Маккиннон, Жирар) – 23:31' (5x5) 2:3 Саад (Кадри) – 47:09' (5x5) 3:3 Раск (Капризов) – 52:34' (5x5) 4:3 Бродин (Гринвей, Эрикссон Эк) – 60:18' (3x3)
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