Драйзайтль отдал 6 голевых передач за матч и вошёл в историю «Эдмонтона»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттавой Сенаторз». К началу 3-го периода в счёте ведут хозяева льда – 8:3.

Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», 25-летний немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал 4-м игроком в истории франшизы и первым за последние 34 года, которому удалось отметиться 6 или более результативными передачами в одной игре. Рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки – ему удалось отдать 7 голевых передач за матч в феврале 1986 года.

До игры с «Оттавой» на счету Драйзайтля в 10 встречах сезона-2020/2021 было 15 (6+9) очков при показателе полезности «+7». Всего за карьеру в НХЛ он провёл 432 матча, в которых набрал 437 (174+263) баллов за результативность при коэффициенте полезности «-17».