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«Оттава» на выезде пропустила 8 шайб от «Эдмонтона» и продлила серию поражений до 8 игр

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттавой Сенаторз», в которой хозяева льда одержали результативную победу со счётом 8:5, продлив гостям серию поражений до 8 матчей.

В составе «Эдмонтона» отличились Доминик Кагун, Джеймс Нил (дубль), Тайсон Бэрри, Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Дарнелл Нурс и Кайлер Ямамото. У «Оттавы» — Колин Уайт, Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Остин Уотсон.

Российские представители «Оттавы» — защитник Артём Зуб и нападающий Евгений Дадонов отдали по одной голевой передаче, проведя на льду 12 минут 28 секунд и 16 минут 54 секунды при показателе полезности «0».

«Эдмонтон», набрав 10 очков в 11 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице Северного дивизиона. «Оттава» (3) – замыкает таблицу.