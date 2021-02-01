«Оттава» на выезде пропустила 8 шайб от «Эдмонтона» и продлила серию поражений до 8 игр

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттавой Сенаторз», в которой хозяева льда одержали результативную победу со счётом 8:5, продлив гостям серию поражений до 8 матчей.
В составе «Эдмонтона» отличились Доминик Кагун, Джеймс Нил (дубль), Тайсон Бэрри, Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Дарнелл Нурс и Кайлер Ямамото. У «Оттавы» — Колин Уайт, Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Остин Уотсон.
Российские представители «Оттавы» — защитник Артём Зуб и нападающий Евгений Дадонов отдали по одной голевой передаче, проведя на льду 12 минут 28 секунд и 16 минут 54 секунды при показателе полезности «0».
«Эдмонтон», набрав 10 очков в 11 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице Северного дивизиона. «Оттава» (3) – замыкает таблицу.
- 1 февраля 2021
-
07:43
-
07:20
-
06:47
-
06:42
-
06:15
-
05:37
-
05:25
-
03:55
-
03:37
- 31 января 2021
-
23:54
-
23:35
-
22:57
-
22:41
-
22:08
-
21:53
-
21:27
-
20:49
-
20:34
-
20:29
-
20:08
-
20:02
-
19:58
-
19:39
-
19:32
-
19:26
-
19:14
-
18:59
-
18:52
-
18:27
-
18:06
-
17:54
-
17:27
-
16:54
-
16:33
-
16:15