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«Оттава» на выезде пропустила 8 шайб от «Эдмонтона» и продлила серию поражений до 8 игр

«Оттава» на выезде пропустила 8 шайб от «Эдмонтона» и продлила серию поражений до 8 игр
Хоккей / НХЛ 0
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттавой Сенаторз», в которой хозяева льда одержали результативную победу со счётом 8:5, продлив гостям серию поражений до 8 матчей.

В составе «Эдмонтона» отличились Доминик Кагун, Джеймс Нил (дубль), Тайсон Бэрри, Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Дарнелл Нурс и Кайлер Ямамото. У «Оттавы» — Колин Уайт, Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Остин Уотсон.

Российские представители «Оттавы» — защитник Артём Зуб и нападающий Евгений Дадонов отдали по одной голевой передаче, проведя на льду 12 минут 28 секунд и 16 минут 54 секунды при показателе полезности «0».

«Эдмонтон», набрав 10 очков в 11 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице Северного дивизиона. «Оттава» (3) – замыкает таблицу.

Драйзайтль отдал 6 голевых передач за матч и вошёл в историю «Эдмонтона»
НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Кагун (Драйзайтль) – 00:08' (5x5)   2:0 Нил (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 04:15' (5x4)   2:1 Уайт (Дадонов, Пол) – 05:38' (5x5)   3:1 Бэрри (Драйзайтль, Макдэвид) – 07:20' (5x4)   4:1 Нил (Туррис) – 09:42' (5x5)   5:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 13:41' (5x4)   5:2 Ткачук (Браун, Зуб) – 16:06' (5x5)   5:3 Батерсон (Райлли, Ткачук) – 17:38' (5x4)   6:3 Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 20:42' (5x4)   7:3 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 31:31' (5x5)   8:3 Ямамото (Драйзайтль, Бэрри) – 39:43' (5x5)   8:4 Штюцле (Уайт, Норрис) – 48:08' (5x4)   8:5 Уотсон (Гудбрансон, Тирни) – 48:55' (5x5)
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