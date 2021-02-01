Тротц — о камбэке с «Флайерз»: мы могли сдаться после неудачной недели. Но не сделали это

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение команды в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:4 ОТ). «Островитяне» отыгрались с 1:3 по итогам второго периода.



«Я ищу в этом положительные моменты. Мы сидели здесь после двух периодов, и после того как прошла неделя — после четырём поражений — мы могли бы просто сказать: «Давайте уберёмся отсюда и сдадимся". Но мы не сделали этого. Мы сопротивлялись. Я думаю, что игроки воодушевили друг друга. Я чувствовал, что мы наберём два очка, я действительно чувствовал", — приводит слова Тротца пресс-служба НХЛ.

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч завершился победой хозяев в овертайме — 4:3 в пользу «лётчиков».