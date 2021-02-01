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The Athletic: Деанджело выставили на драфт отказов из-за драки с Александром Георгиевым

The Athletic: Деанджело выставили на драфт отказов из-за драки с Александром Георгиевым
Хоккей / НХЛ 0
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Стала известна причина решения «Нью-Йорк Рейнджерс» поместить защитника Тони Деанджело на драфт отказов, сообщает The Athletic.

Отмечается, что у 25-летнего американца произошёл конфликт с российским голкипером Александром Георгиевым.

Утверждается, что Деанджело после поражения в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ) подрался с российским вратарём в тоннеле, ведущем в раздевалку команды.

Георгиев защищал ворота в матче. Деанджело закончил встречу с показателем полезности «-3». Александр отсутствовал на тренировке команды в воскресенье.

Ссора между игроками была улажена. «Рейнджерс» ни подтвердили, ни опровергли информацию о конфликте Деанджело с Георгиевым.

В нынешнем сезоне НХЛ Деанджело принял участие в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

«Рейнджерс» выставили на драфт отказов защитника Тони Деанджело
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