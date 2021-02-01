Куинн — о ситуации с Деанджело: лучшее решение для «Рейнджерс» на данный момент

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал слухи о том, что решение поместить защитника команды Тони Деанджело на драфт отказов связано с его дракой с голкипером Александром Георгиевым.



«Речь идёт не об одном инциденте. Это решение, которое «Рейнджерс» считают лучшим для себя в настоящее время. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — приводит слова Куинна журналист Дэн Розен на своей странице в «Твиттере».



Кроме того, тренер отметил, что через 24 часа у «Рейнджерс», вероятно, будет больше информации, которую можно будет раскрыть.

Напомним, вчера, 31 января, «Нью-Йорк Рейнджерс» выставил на драфт отказов американского защитника Тони Деанджело. В межсезонье хоккеист подписал с «Рейнджерс» двухлетний контракт на общую сумму в $ 9,6 млн.

Позже появилась информация, что решение связано с инцидентом после матча с «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ): Деанджело подрался с одноклубником Александром Георгиевым, защищавшим в той встрече ворота.