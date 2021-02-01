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Главный тренер «Оттавы» — о дебюте Зуба: он сыграл надёжно. Мы ещё посмотрим на него

Главный тренер «Оттавы» — о дебюте Зуба: он сыграл надёжно. Мы ещё посмотрим на него
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Ди Джей Смит после матча регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» (5:8) оценил выступление российского защитника Артёма Зуба.

«Думаю, что он сыграл надёжно.

Мы собираемся ещё посмотреть на него», — приводит слова Смита пресс-служба НХЛ.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттавой Сенаторз», в которой хозяева льда одержали результативную победу со счётом 8:5, продлив гостям серию поражений до 8 матчей.

Этот матч стал дебютным в Национальной хоккейной лиге для Артёма Зуба. Российский защитник отдал одну голевую передачу при показателе полезности «0», проведя на льду 12 минут 28 секунд.

«Оттава» на выезде пропустила 8 шайб от «Эдмонтона» и продлила серию поражений до 8 игр
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