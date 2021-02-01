Главный тренер «Оттавы» — о дебюте Зуба: он сыграл надёжно. Мы ещё посмотрим на него

Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Ди Джей Смит после матча регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» (5:8) оценил выступление российского защитника Артёма Зуба.
«Думаю, что он сыграл надёжно.
Мы собираемся ещё посмотреть на него», — приводит слова Смита пресс-служба НХЛ.
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттавой Сенаторз», в которой хозяева льда одержали результативную победу со счётом 8:5, продлив гостям серию поражений до 8 матчей.
Этот матч стал дебютным в Национальной хоккейной лиге для Артёма Зуба. Российский защитник отдал одну голевую передачу при показателе полезности «0», проведя на льду 12 минут 28 секунд.
- 1 февраля 2021
-
11:15
-
10:47
-
10:28
-
10:03
-
09:41
-
09:18
-
09:00
-
08:40
-
07:43
-
07:20
-
06:47
-
06:42
-
06:15
-
05:37
-
05:25
-
03:55
-
03:37
- 31 января 2021
-
23:54
-
23:35
-
22:57
-
22:41
-
22:08
-
21:53
-
21:27
-
20:49
-
20:34
-
20:29
-
20:08
-
20:02
-
19:58
-
19:39
-
19:32
-
19:26
-
19:14
-
18:59