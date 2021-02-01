Драйзайтль прокомментировал шесть результативных передач в матче с «Оттавой»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль подвёл итоги матча с «Оттавой Сенаторз» (8:5), прокомментировал уникальное достижение — 6 ассистов в одном матче, а также оценил дебют 22-летнего вратаря Стюарта Скиннера.

«Почти повторил рекорд Гретцки (7 результативных передач в одном матче. — Прим. „Чемпионата“)? Если честно, я даже об этом не думал. Не уделял много внимания рекордам. Но мы взяли два важных очка. Старт у команды получился немного тяжёлым, но мы должны сейчас одерживать победы.

На этот раз у нас большинство работало хорошо. Мы стараемся добиться такой же эффективности, как в прошлом сезоне. Поэтому что-то меняем в игре бригад, ищем новые пути к воротам.

Дебют Скиннера? Мы понимали, что Стюарт попал не в идеальную ситуацию. Но Скиннер отлично поработал, делал важные сейвы. А мы хотели ему помочь, сильно начать матч. Это его первая встреча в лиге, первая победа. Понятно, что парень нервничал. Но поздравляем его с дебютом и верим, что у него сложится удачная карьера в НХЛ", — приводит слова Драйзайтля пресс-служба НХЛ.