NY Post: «Рейнджерс» могут в одностороннем порядке расторгнуть контракт с Деанджело

«Нью-Йорк Рейнджерс» может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с защитником Тони Деанджело, выставленным на драфт отказов, информирует NY Post.



Как сообщил изданию источник, близкий к клубу, после поражения в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ) между Деанджело и голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым у раздевалки произошла драка, что стало спусковым крючком для команды.



Другой источник сообщил NY Post, что третий игрок прервал конфликт, который был спровоцирован замечанием Деанджело вратарю, когда команда покинула лёд. Остальные игроки не участвовали в инциденте. Послематчевая пресс-конференция была отложена примерно на 15-20 минут.



Отмечается, что Деанджело выступает за обычный драфт отказов, а не безусловный. Последний применяется в том случае, когда команда хочет расторгнуть контракт с игроком, а при первом соглашение остаётся в силе, а хоккеист отправляется в низшие лиги.



В правилах существует исключение, которое может помочь «Рейнджерс». Клуб также может расторгнуть стандартный контракт игрока после письменного уведомления игрока (но только после получения отказов от всех других клубов), если игрок в любое время не соблюдает, пренебрегает или отказывается подчиняться правилам клуба, регулирующим тренировки и поведение игроков, если такой отказ или пренебрежение являются существенным нарушением действующего контракта.



Тем не менее остаётся неясным, будут ли «Рейнджерс» утверждать, что инцидент после матча с «Питтсбургом» — серьёзное нарушение договора. Если такой расклад будет реализован, скорее всего, Ассоциация игроков НХЛ, а также представители Деанджело попробуют оспорить это.

The Athletic: Деанджело выставили на драфт отказов из-за драки с Александром Георгиевым