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Источник: вместо Минска матчи ЧМ-2021 по хоккею примет Братислава

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Источник: вместо Минска матчи ЧМ-2021 по хоккею примет Братислава
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Швейцарское издание Watson сообщило, что в ближайший вторник Международная федерация хоккея примет решение относительно нового места проведения чемпионата мира по хоккею—2021. Как сообщает издание, помимо уже утверждённой Риги матчи турнира пройдут в Братиславе — именно этот вариант предлагает рабочая группа ИИХФ.

Напомним, что изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, но в середине января ИИХФ отказала столице Беларуси в праве принимать турнир, так как в этом случае произошёл бы массовый отказ спонсоров от участия в финансировании. Так, чешский автомобильный бренд Skoda и производитель косметической продукции Nivea Men объявили, что не будут спонсировать ЧМ-2021, если он пройдёт в Минске.

Начало чемпионата мира запланировано на 21 мая 2021 года.

ИИХФ 1 февраля примет решение о месте проведения ЧМ-2021. Турнир пройдёт в одной стране
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