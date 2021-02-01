Источник: вместо Минска матчи ЧМ-2021 по хоккею примет Братислава

Швейцарское издание Watson сообщило, что в ближайший вторник Международная федерация хоккея примет решение относительно нового места проведения чемпионата мира по хоккею—2021. Как сообщает издание, помимо уже утверждённой Риги матчи турнира пройдут в Братиславе — именно этот вариант предлагает рабочая группа ИИХФ.
Напомним, что изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, но в середине января ИИХФ отказала столице Беларуси в праве принимать турнир, так как в этом случае произошёл бы массовый отказ спонсоров от участия в финансировании. Так, чешский автомобильный бренд Skoda и производитель косметической продукции Nivea Men объявили, что не будут спонсировать ЧМ-2021, если он пройдёт в Минске.
Начало чемпионата мира запланировано на 21 мая 2021 года.
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