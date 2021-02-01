Watson: чемпионат мира по хоккею — лучший бизнес со времён Иисуса Христа

Обозреватель швейцарского издания Watson Клаус Заугг прокомментировал получение Международной федерацией хоккея рекордных страховых выплат (13,4 млн франков) за отмену ЧМ-2020 из-за пандемии коронавируса.
«Страховой взнос Международной федерации хоккея составил всего 350 тыс. франков, а выплата по страховке составила 13,4 млн франков. ИИХФ получила огромную прибыль за турнир, который не состоялся. Без матчей, без огромной тяжёлой работы по организации ЧМ. В последний раз такая сделка заключалась ещё в библейские времена, когда Иисус накормил 5000 голодных, имея лишь пять хлебов и две рыбы. Конечно, этот чемпионат мира не выгоден для страховой отрасли, потому что ИИХФ в 2013 году заключила 10-летний договор на страховку без права расторжения даже в случае претензий.
Об этом есть даже анекдот. Каждый год секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер вручает президенту организации Рене Фазелю счёт на оплату страхового взноса. И Рене каждый раз спрашивает: «А это обязательно оплачивать?» Хорст отвечает: «Да, это обязательно должно быть оплачено». Теперь никаких вопросов у Фазеля относительно необходимости страховки нет, а чемпионат мира по хоккею — лучший бизнес со времён Иисуса Христа», — отметил Заугг.
Напомним, что сумму страховой компенсации ИИХФ обязана разделить со Швейцарской федерацией хоккея, которая должна была стать официальным организатором ЧМ-2020 в Лозанне и Цюрихе.
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