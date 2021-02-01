Форвард минского «Динамо» Козун выведен из списка травмированных. Он не играл с декабря

Канадский нападающий минского «Динамо» Брэндон Козун выведен из списка травмированных, сообщается на официальной странице белорусской команды в «Телеграме».



Нападающий залечил травму и уже провёл несколько тренировок на льду. Предыдущий матч канадский форвард сыграл 26 декабря 2020 года, когда «зубры» в овертайме одолели рижское «Динамо» (3:2 ОТ).



30-летний форвард является одним из лучших снайперов и бомбардиров минского «Динамо» в этом сезоне. Брэндон принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 16 шайб и сделал 12 результативных передач при показателе полезности «+1».

Ближайший матч минское «Динамо» проведёт 2 февраля с омским «Авангардом» в Балашихе. Начало встречи — в 19:30 мск.