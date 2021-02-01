«Трактор» — «Ак Барс»: стали известны составы команд

«Трактор» и казанский «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 1 февраля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Трактор»:

Федотов (Вилл);

Пилут – Манухов, Калинин – Бывальцев – Оберг;

Телегин – Бэйлен, Кравцов – Седлак – Гика;

Бодров – Карпухин, Шварёв – Полыгалов – Основин;

Евенко, Карлин, Авцин – Ильин – Косов.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);

Викстранд – Мёрфи, Доус – Да Коста – Тихонов;

Журавлёв – Яруллин, Воронков – Галимов – Зарипов;

Педан – Хенкель, Фисенко – Кормье – Петров;

Лямкин, Сафонов, Лукоянов – Бурмистров – Глухов.