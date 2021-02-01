«Трактор» — «Ак Барс»: стали известны составы команд
«Трактор» и казанский «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 1 февраля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Трактор»:
Федотов (Вилл);
Пилут – Манухов, Калинин – Бывальцев – Оберг;
Телегин – Бэйлен, Кравцов – Седлак – Гика;
Бодров – Карпухин, Шварёв – Полыгалов – Основин;
Евенко, Карлин, Авцин – Ильин – Косов.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд – Мёрфи, Доус – Да Коста – Тихонов;
Журавлёв – Яруллин, Воронков – Галимов – Зарипов;
Педан – Хенкель, Фисенко – Кормье – Петров;
Лямкин, Сафонов, Лукоянов – Бурмистров – Глухов.
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