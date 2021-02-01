Тренер «Ак Барса»: «Трактор» – сильная команда. Мы настраиваемся на борьбу

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором».

«Трактор» – очень организованная команда, играет в быстрый хоккей, делает акцент на контратаках. Есть хоккеисты, способные создать моменты и забить гол. В команде хорошо работает тренерский штаб, поэтому все наши матчи с «Трактором» были сложными.

Нам нужно хорошо контролировать шайбу, постараться сократить количество потерь. Нужно реализовывать свои моменты, а также многое сегодня может решить игра в неравных составах.

«Трактор» – сильная команда. Просто нам не будет, и мы настраиваемся на борьбу. У них 12 голов в меньшинстве за сезон? У них быстрые нападающие, способные убежать и создать неприятности у чужих ворот», — приводит слова Перова пресс-служба клуба.