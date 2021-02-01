Штюцле: нельзя сказать, что против Драйзайтля было весело играть. Он набрал 6 очков

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:8), а также прокомментировал уникальное достижение форварда «Ойлерз» Леона Драйзайтля — 6 ассистов в одном матче.

«Нельзя сказать, что против Драйзайтля было весело играть. Он набрал шесть очков. Всегда сложно играть против таких хороших хоккеистов. Вы видели, что он делал на льду. Теперь нам предстоит новый матч через два дня. Наша цель – победа», – приводит слова Штюцле пресс-служба НХЛ.

Леон Драйзайтль стал четвёртым игроком в истории франшизы и первым за последние 34 года, которому удалось отметиться 6 или более результативными передачами в одной игре. Рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки – ему удалось отдать 7 голевых передач за матч в феврале 1986 года.