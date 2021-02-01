Минское «Динамо» объявило состав на трёхматчевую выездную серию

Минское «Динамо» объявило состав на выездную серию с омским «Авангардом» (2 февраля), подольским «Витязем» (5 февраля) и ХК «Сочи» (7 февраля), сообщается на официальном сайте команды. Тренерский штаб взял в поездку 26 хоккеистов.

Вратари: Доминик Фурх, Дэнни Тейлор, Алексей Колосов;

Защитники: Владислав Колячонок, Илья Шинкевич, Бреннан Менелл, Адам Альмквист, Дмитрий Дерябин, Дмитрий Знахаренко, Степан Фальковский, Павел Денисов;

Нападающие: Шейн Принс, Игорь Мартынов, Роб Клинкхаммер, Илья Усов, Артём Демков, Владимир Алистров, Алексей Протас, Франсис Паре, Роман Горбунов, Денис Мосалёв, Зак Митчелл, Брэндон Козун, Кирилл Воронин, Александр Когалев, Иван Дроздов.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.