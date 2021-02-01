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«Трактор» — «Ак Барс»: Кормье заработал «5+20» за удар в голову Кравцова

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» в Челябинске принимает казанский «Ак Барс» (1:2, завершился второй период).

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье на последней минуте второго периода неудачно провёл силовой приём против Виталия Кравцова. Главные арбитры Александр Соин и Эдуард Одиньш зафиксировали атаку в область головы и шеи и выписали Кормье удаление до конца матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.