«Динамо» М — СКА: стали известны составы команд

Московское «Динамо» и СКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Встреча состоится сегодня, 1 февраля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Гарипов);

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;

Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Игумнов;

Бойков, О. Зайцев, Круглов — Кучерявенко — Кулёмин.

СКА:

Хелльберг (Самонов);

Галенюк — Бенгтссон, Ткачёв — Кемппайнен — Галимов;

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Кирсанов — Антипин, Грошев — Кукштель — Кетов;

Белов, Тимкин, Марченко — Цицюра — Подколзин.