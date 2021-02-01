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«Динамо Мск» — СКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Динамо» М — СКА: стали известны составы команд

«Динамо» М — СКА: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» и СКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Встреча состоится сегодня, 1 февраля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Гарипов);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Игумнов;
Бойков, О. Зайцев, Круглов — Кучерявенко — Кулёмин.

СКА:

Хелльберг (Самонов);
Галенюк — Бенгтссон, Ткачёв — Кемппайнен — Галимов;
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Кирсанов — Антипин, Грошев — Кукштель — Кетов;
Белов, Тимкин, Марченко — Цицюра — Подколзин.

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