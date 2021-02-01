Третьяк: ФХР сделает всё, чтобы Музей хоккея продолжил работать

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию с финансированием Музея хоккея в Москве.

«Музей хоккея – это вопрос исторической памяти, имиджа нашего хоккея. Разумеется, ФХР сделает всё, чтобы музей продолжил работать. Все последние годы мы всячески поддерживали музей, помогали с экспонатами, поддерживали материально, проводили множество мероприятий. Конечно, коллекцию музея хоккея необходимо сохранить.

Надо сказать, что сейчас идёт работа по организации музея отечественного спорта на ВДНХ. В нем тоже будет много хоккейных экспонатов и ФХР будет участвовать в его организации.

Существующий Музей хоккея — частное предприятие, он не принадлежит ФХР. В настоящий момент мы ведём с переговоры с владельцами, чтобы найти пути выхода из сложившегося кризиса», — сказал Третьяк «Чемпионату».