Квартальнов: хоккей подразумевает жёсткую игру. У нас здесь не балет

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2).

«Мы отыграли хороший матч, только начало смазанное — пропустили быстрый гол. Потом проснулись и, думаю, неплохо играли, было много моментов. Выстояли пятиминутку в меньшинстве и довели матч до победы.

В первом и втором периодах игроки «Ак Барса» действовали агрессивно? Хоккей подразумевает жёсткую игру. Это противостояние хоккеистов, у нас здесь не балет. Самое главное — я не приветствую грязи на льду. Я считаю, что мы сегодня, как и они против нас, играли жёстко. Грязь же нужно пресекать, но есть большая разница между жёсткой игрой и грязной.

Ещё раз повторю: никакой грязи не было. У нас квалифицированные судьи, которые определяют, было ли нарушение. Моё мнение по Кормье — был чистый удар, руки у него были внизу. Если от удара соперник головой ударился о стекло — это стечение обстоятельств. Удар был плечо в плечо, посмотрите момент внимательнее», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

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