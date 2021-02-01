Шайба Кагарлицкого принесла московскому «Динамо» третью победу над СКА в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Автором победного гола стал нападающий хозяев Дмитрий Кагарлицкий. Шайбу в пустые ворота забросил Дмитрий Яшкин. Свой четвёртый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Динамо» Иван Бочаров, который отразил 34 броска.
Столичный клуб в третий раз в сезоне обыграл СКА и прервал четырёхматчевую победную серию «армейцев». В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 3 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а СКА в Санкт-Петербурге — с ярославским «Локомотивом».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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