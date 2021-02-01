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Шайба Кагарлицкого принесла московскому «Динамо» третью победу над СКА в сезоне

Шайба Кагарлицкого принесла московскому «Динамо» третью победу над СКА в сезоне
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Автором победного гола стал нападающий хозяев Дмитрий Кагарлицкий. Шайбу в пустые ворота забросил Дмитрий Яшкин. Свой четвёртый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Динамо» Иван Бочаров, который отразил 34 броска.

Столичный клуб в третий раз в сезоне обыграл СКА и прервал четырёхматчевую победную серию «армейцев». В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 3 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а СКА в Санкт-Петербурге — с ярославским «Локомотивом».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кагарлицкий (Чайковски) – 43:37' (5x5)   2:0 Яшкин (Шипачёв) – 58:34' (en)
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