Брагин: сложно сказать, что пошло не так у СКА в третьем периоде. Будем разбираться

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата с московским «Динамо» (0:2).

«Неплохие два первых периода. Ожидали, что «Динамо» будет плотно играть в обороне, ждать наших ошибок. У нас были хорошие моменты, по такой игре надо забивать первыми, и не один, а может, даже два гола. Но противник дождался, пропустили гол, а потом второй в пустые ворота.

Сложно сказать, что пошло не так в третьем периоде, будем разбираться. Всё равно были хорошие подходы, но в третьем периоде «Динамо» сыграло с преимуществом. Не сказал бы, что у нас по сезону плохие третьи периоды, были и хорошие. Сегодня так сложилось.

Нет ли желания против звена Шипачёва играть именно от обороны? В моменте с голом Кагарлицкого была позиционная ошибка. «Динамо» дождалось ошибки и забило гол.

Стрёмвалль, Аалтонен и Каменев работают по индивидуальному плану. Идёт ротация, смотрим по состоянию игроков», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.