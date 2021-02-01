Владимир Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионатах страны
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Это 700-я победа опытного наставника в чемпионатах страны и 222-я — в стане бело-голубых. Он занимает второе место по победам на посту главного тренера «Динамо», уступая лишь Аркадию Чернышёву (536).
Под руководством Крикунова московское «Динамо» в минувшем сезоне завоевало бронзовые медали чемпионата России. Кроме того, во времена Суперлиги Крикунов приводил бело-голубых к золотым медалям чемпионата России (2005), а в 2006 году Владимир Васильевич выиграл с московским клубом Кубок европейских чемпионов.
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