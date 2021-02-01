Крикунов — о победе над СКА: два периода «Динамо» разогревалось

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:0).

«Первые два периода прошли с преимуществом СКА — что-то мы долго разогревались. Только в третьем периоде начали играть так, как мы, в принципе, и можем. При таком счёте игра шла до гола, который нам первыми и удалось забить. Потом мы дотянули и забили в пустые. И всё стало ясно. Строго играть — тактика любого тренера. Но мы не очень-то и строго играли.

Звено Шипачёва выполняет свою работу. Они много играют и набирают очки. Шипачёв вообще лучший в КХЛ по системе «гол плюс пас». Ничего нового в стиле игры Бочарова не было, он так всегда играет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.