Шипачёв жёстко принял Ткачёва, фанатам снилось чемпионство. Фото победы «Динамо» над СКА

Вчера, 1 февраля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА. Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Автором победного гола стал нападающий хозяев Дмитрий Кагарлицкий. Шайбу в пустые ворота забросил Дмитрий Яшкин. Свой четвёртый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Динамо» Иван Бочаров, который отразил 34 броска.
Столичный клуб в третий раз в сезоне обыграл СКА и прервал четырёхматчевую победную серию «армейцев». В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 3 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а СКА в Санкт-Петербурге — с ярославским «Локомотивом».
Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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