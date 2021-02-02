Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шипачёв жёстко принял Ткачёва, фанатам снилось чемпионство. Фото победы «Динамо» над СКА

«Динамо» — СКА — 2:0
Шипачёв жёстко принял Ткачёва, фанатам снилось чемпионство. Фото победы «Динамо» над СКА
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Вчера, 1 февраля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА. Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Автором победного гола стал нападающий хозяев Дмитрий Кагарлицкий. Шайбу в пустые ворота забросил Дмитрий Яшкин. Свой четвёртый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Динамо» Иван Бочаров, который отразил 34 броска.

Столичный клуб в третий раз в сезоне обыграл СКА и прервал четырёхматчевую победную серию «армейцев». В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 3 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а СКА в Санкт-Петербурге — с ярославским «Локомотивом».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021