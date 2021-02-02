НХЛ объявила о переносе матчей «Дэвилз» из-за протокола коронавируса

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о переносе матчей «Нью-Джерси Дэвилз» из-за коронавируса.
Сообщается, что в результате добавления четырёх новых игроков «Нью-Джерси Дэвилз» в список недоступных, из-за протокола COVID-19, матчи команды будут отложены как минимум до субботы, 6 февраля. В качестве меры предосторожности тренировочные базы команды были закрыты для всех игроков. Лига находится в процессе пересмотра расписания матчей регулярного сезона для «Дэвилз».
3 февраля «Дэвилз» должны были провести матч с «Питтсбург Пингвинз».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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