НХЛ объявила о переносе матчей «Дэвилз» из-за протокола коронавируса

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о переносе матчей «Нью-Джерси Дэвилз» из-за коронавируса.

Сообщается, что в результате добавления четырёх новых игроков «Нью-Джерси Дэвилз» в список недоступных, из-за протокола COVID-19, матчи команды будут отложены как минимум до субботы, 6 февраля. В качестве меры предосторожности тренировочные базы команды были закрыты для всех игроков. Лига находится в процессе пересмотра расписания матчей регулярного сезона для «Дэвилз».

3 февраля «Дэвилз» должны были провести матч с «Питтсбург Пингвинз».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.