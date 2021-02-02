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Артемий Панарин отметился результативной передачей в 400-м матче в НХЛ

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 1:1. На гол Джейсона Цукера «Питтсбург» ответил точным броском Кевина Руни. В этом эпизоде результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин, который проводит свой 400-й матч в НХЛ.

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В нынешнем сезоне НХЛ он набрал 10 (4+6) очков. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 152 гола и сделал 273 результативные передачи.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.