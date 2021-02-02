Генменеджер «Рейнджерс» сообщил о расставании с Тони Деанджело

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что защитник Тони Деанджело провёл последний матч за клуб.

«Что произойдет в будущем, у меня нет ответа. Посмотрим, нет ли для Тони другого места, где можно поиграть. Мы с этим справляемся. Наша команда готова двигаться дальше и готова к работе. У нас явно был инцидент. Мы разобрались с ним. Мы чувствуем, что уход от Тони — правильный поступок. Речь идет о победе, и мы чувствуем, что это шаг, который мы должны были сделать в нашей комнате, чтобы направить нас на путь к победе», — приводит слова Гортона официальный сайт НХЛ.

Утверждается, что Деанджело после поражения в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ) подрался с российским вратарём Александром Георниевым в тоннеле, ведущем в раздевалку команды. Георгиев защищал ворота в матче. Деанджело закончил встречу с показателем полезности «-3». Александр отсутствовал на тренировке команды в воскресенье. Ссора между игроками была улажена. В нынешнем сезоне НХЛ Деанджело принял участие в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».