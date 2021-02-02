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«Рейнджерс» обыграли «Пингвингз», Панарин забил гол и сделал два ассиста

«Рейнджерс» обыграли «Пингвингз», Панарин забил гол и сделал два ассиста
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Руни, Крис Крайдер и Артемий Панарин. Также на счету российского форварда, который провёл свой 400-й матч в НХЛ, две голевые передачи. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 25 сейвов из 26 бросков. Форвард Павел Бучневич совершил шесть бросков по воротам соперника за 21.18 на площадке и имеет показатель полезности «+1».

У «Питтсбурга» единственный гол забил Джейсон Цукер, а Евгений Малкин отдал результативную передачу.

В следующем матче 5 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» дома сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Питтсбург» 3 и 5 февраля примет «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Цукер (Руведел, Малкин) – 09:05' (5x5)   1:1 Руни (Панарин, Линдгрен) – 37:42' (6x5)   2:1 Крайдер (Фокс, Панарин) – 51:10' (5x4)   3:1 Панарин (Строум) – 59:59' (en)
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