«Рейнджерс» обыграли «Пингвингз», Панарин забил гол и сделал два ассиста
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Руни, Крис Крайдер и Артемий Панарин. Также на счету российского форварда, который провёл свой 400-й матч в НХЛ, две голевые передачи. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 25 сейвов из 26 бросков. Форвард Павел Бучневич совершил шесть бросков по воротам соперника за 21.18 на площадке и имеет показатель полезности «+1».
У «Питтсбурга» единственный гол забил Джейсон Цукер, а Евгений Малкин отдал результативную передачу.
В следующем матче 5 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» дома сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Питтсбург» 3 и 5 февраля примет «Нью-Джерси Дэвилз».
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