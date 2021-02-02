«Рейнджерс» обыграли «Пингвингз», Панарин забил гол и сделал два ассиста

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Руни, Крис Крайдер и Артемий Панарин. Также на счету российского форварда, который провёл свой 400-й матч в НХЛ, две голевые передачи. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 25 сейвов из 26 бросков. Форвард Павел Бучневич совершил шесть бросков по воротам соперника за 21.18 на площадке и имеет показатель полезности «+1».

У «Питтсбурга» единственный гол забил Джейсон Цукер, а Евгений Малкин отдал результативную передачу.

В следующем матче 5 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» дома сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Питтсбург» 3 и 5 февраля примет «Нью-Джерси Дэвилз».