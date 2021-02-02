«Тампа» выиграла у «Нэшвилла», Василевский сделал 25 сейвов
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Янни Гурд (2), Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 25 сейвов из 27 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 17.50 на льду совершил два броска по воротам и отметился результативной передачей.
За «Нэшвилл» голы забили Ээли Толванен и Микаэль Гранлунд. Российский форвард Яков Тренин за 09.10 на площадке результативными действиями не отметился.
Следующие матчи «Тампа-Бэй Лайтнинг» проведёт дома 4 и 6 февраля с «Детройт Ред Уингз», а «Нэшвилл» 5 и 6 февраля на выезде сыграет с «Флоридой Пантерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Палат (Стэмкос, Рутта) – 09:13' (5x5) 2:0 Гурд (Джонсон, Чирелли) – 13:59' (5x5) 3:0 Пойнт (Жозеф, Сергачёв) – 19:59' (5x5) 4:0 Стэмкос (Хедман, Киллорн) – 27:23' (5x4) 4:1 Толванен (Хаула) – 42:53' (5x5) 4:2 Гранлунд (Эллис, Йози) – 45:41' (5x5) 5:2 Гурд (Гудроу) – 59:44' (en)
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