«Тампа» выиграла у «Нэшвилла», Василевский сделал 25 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Янни Гурд (2), Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 25 сейвов из 27 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 17.50 на льду совершил два броска по воротам и отметился результативной передачей.

За «Нэшвилл» голы забили Ээли Толванен и Микаэль Гранлунд. Российский форвард Яков Тренин за 09.10 на площадке результативными действиями не отметился.

Следующие матчи «Тампа-Бэй Лайтнинг» проведёт дома 4 и 6 февраля с «Детройт Ред Уингз», а «Нэшвилл» 5 и 6 февраля на выезде сыграет с «Флоридой Пантерз».