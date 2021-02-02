«Было трудно открыть моё пиво». Дэвид Куинн пошутил после победы над «Питтсбургом»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

«Не могу передать словами, как горжусь сегодня моей командой. Это были очень тяжёлые 24 или даже 36 часов для организации. Просто потрясающе, насколько многого можно добиться, когда вы играете как единое целое. Сегодня мы это продемонстрировали. Были ли инциденты после матча? Да. Мне было трудно открыть моё пиво», — пошутил Куинн.

Стоит заметить, что вопрос журналиста про послематчевые инциденты был продиктован историей после предыдущего матча с «Питтсбургом», когда по пути в раздевалку произошёл конфликт между голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Тони Деанджело. По итогам внутрикомандного разбирательства, «синерубашечники» отказались от услуг защитника.