«Калгари» победил «Виннипег» в серии буллитов

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» в серии послематчевых буллитов. Счёт встречи – 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристофер Танев, Джонни Годро (2) и Эндрю Манджапане. Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров провёл на льду 16.59 и имеет показатель полезности «+1». У «Виннипега» голы забили Кайл Коннор (2) и Марк Шайфли.

В следующих матчах команды сыграют между собой 3 и 5 февраля, затем «Калгари» 7 февраля проведёт встречу с «Эдмонтоном» дома, а 10 февраля «Виннипег» и «Калгари» сыграют уже на площадке «Флэймз».

В рамках игрового дня в НХЛ прошли ещё четыре матча: «Вашингтон Кэпиталз» – «Бостон Брюинз» (3:5), «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз» (3:1), «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нэшвилл Предаторз» (5:2), «Монреаль Канадиенс» – «Ванкувер Кэнакс» (6:2).