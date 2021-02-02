Артемий Панарин вошёл в историю НХЛ по количеству очков за 400 матчей в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:1.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в пустые ворота, а также сделал две голевые передачи и был признан второй звездой матча. Панарин продлил результативную серию (3+3) до трёх матчей. Всего в девяти встречах россиянин набрал 12 (5+7) очков.

Для Артемия матч с «Питтсбургом» стал 400-м за карьеру в лиге. Российский форвард за это время набрал 427 баллов, что является шестым результатом в истории для недрафтованных хоккеистов. Рекорд в этой номинации принадлежит Уэйну Гретцки (935 очков в 400 матчах). Второе место занимает Петер Штястны (607), топ-3 замкнул Бобби Орр (508). В топ-10 также входят Джо Маллен (453), Адам Оутс (433), Дино Сиссарелли (423), Тим Керр (411), Фил Эспозито (403) и Джон Каллен (400).