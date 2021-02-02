Стивен Стэмкос установил рекорд «Тампы» по очкам. набранным при игре в большинстве

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Янни Гурд (2), Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Капитан «молний» Стэмкос отличился в большинстве, благодаря чему вышел на первое место в клубной истории по очкам, набранным при игре с численным преимуществом. За карьеру в «Тампе» канадский нападающий набрал 301 очко в большинстве, и он превзошёл результат завершившего карьеру соотечественника Мартина Сан-Луи (300).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 25 сейвов после 27 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 17.50 на льду совершил два броска и отметился результативной передачей.