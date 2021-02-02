Гортон — об отказе от услуг Деанджело: я обязан был сдержать слово, данное от имени клуба

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон заявил, что предупреждал защитника Тони Деанджело, что он покинет команду, если будет вести себя неподобающим образом.
Американский хоккеист был удалён на две минуты за неспортивное поведение в третьем периоде матча с «Нью-Йорк Айлендерс», который состоялся 14 января и завершился поражением «Рейнджерс» — 0:4. Деанджело пропустил следующие две встречи.
«Дело в том, что Тони не сумел сделать выводов после этого. Он старался с этим справиться. Тогда я ним поговорил, и сказал ему: «Если будут ещё проблемы, наступит время, когда мы выставим тебя на драфт отказов, а команда пойдёт дальше без тебя. Больше никаких проблем. Если мы ещё раз услышим твою фамилию в соответствующем контексте, нам придётся предпринимать меры и двигаться дальше».
Я прямо сказал ему об этом. А потом случился этот эпизод в субботу. Я обязан был сдержать слово, которое дал от имени клуба. Настало время двигаться дальше. Вот и всё. Мы считаем, что правильно поступаем в случае с Тони. Мы стремимся к победам, и этот шаг поможет нам двигаться в этом направлении», — цитирует Гортона пресс-служба НХЛ.
После предыдущего матча с «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ) по пути в раздевалку произошёл конфликт между голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Деанджело. По итогам внутрикомандного разбирательства «синерубашечники» отказались от услуг защитника.
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