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Шестёркин — о попытке Кросби забить лакросс-гол: был готов к этому

Шестёркин — о попытке Кросби забить лакросс-гол: был готов к этому
Хоккей / НХЛ 0
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Голкипер Нью-Йорк «Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал момент у своих ворот в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

В конце второго периода капитан «пингвинов» Сидни Кросби попытался забить лакросс-гол с бэкхенда, но российский голкипер помешал ему это сделать.

«Я был готов к этому. С игроком уровня Кросби надо всегда быть начеку», – цитирует Шестёркина пресс-служба НХЛ.

Голкипер «Рейнджерс» отразил 25 бросков из 26 и был признан первой звездой матча. Российский вратарь одержал вторую победу в нынешнем сезоне, сыграв шестой матч в регулярке.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в пустые ворота, а также сделал две голевые передачи и был признан второй звездой. Панарин продлил результативную серию (3+3) до трёх матчей. Всего в девяти встречах россиянин набрал 12 (5+7) очков.

В «Рейнджерс» теперь без драк. Панарин и Шестёркин помогли победить и успокоиться
А главной трудностью после матча стало то, что наставник «рейнджеров» не мог открыть себе пиво.
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