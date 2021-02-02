Шестёркин — о попытке Кросби забить лакросс-гол: был готов к этому

Голкипер Нью-Йорк «Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал момент у своих ворот в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).
В конце второго периода капитан «пингвинов» Сидни Кросби попытался забить лакросс-гол с бэкхенда, но российский голкипер помешал ему это сделать.
«Я был готов к этому. С игроком уровня Кросби надо всегда быть начеку», – цитирует Шестёркина пресс-служба НХЛ.
Голкипер «Рейнджерс» отразил 25 бросков из 26 и был признан первой звездой матча. Российский вратарь одержал вторую победу в нынешнем сезоне, сыграв шестой матч в регулярке.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в пустые ворота, а также сделал две голевые передачи и был признан второй звездой. Панарин продлил результативную серию (3+3) до трёх матчей. Всего в девяти встречах россиянин набрал 12 (5+7) очков.
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