Лавиолетт: в третьем периоде «Вашингтон» просто сидел сложа руки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:5). В ходе матча «столичные» вели со счётом 3:0, но уступили в основное время.
«В третьем периоде нам забили четыре гола, но мне не понравился тот факт, что мы сами не атаковали. Причём в начале матча мы хорошо лидировали. В первом периоде мы были хороши. Играли, как хотели. Но не делали этого в третьем периоде, а просто сидели сложа руки.
Нам забили три гола подряд. Это пример того, как мы упустили инициативу. Сказалось и то, что мы потеряли игрока (Конора Шири. – Прим. «Чемпионата») из-за травмы, и это тоже было одной из причин поражения. «Бостон» имел хорошие шансы, создавал голевые моменты и смог их реализовать», – цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.
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