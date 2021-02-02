Нападающий «Вашингтона» Уилсон провёл яркий бой с форвардом «Бостона» Фредериком
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:3.
На 49-й минуте матча нападающий «Вашингтона» Том Уилсон провёл яркий бой с форвардом «Бостона» Трентом Фредериком. Оба игрока были наказаны большими штрафами за драку.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Пастрняк (2), Крэйг Смит, Брэндон Карло и Брэд Маршан. У «Кэпиталз» голы забили Здено Хара, Даниэль Спронг и Джон Карлсон. Александр Овечкин провёл на площадке 23.03 и имеет показатель полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов за 15.24 на льду результативными действиями не отметился.
Лавиолетт: в третьем периоде «Вашингтон» просто сидел сложа руки
Рекомендуем вам
- 2 февраля 2021
-
11:45
-
11:13
-
11:00
-
10:44
-
10:25
-
10:01
-
09:47
-
09:30
-
09:02
-
08:38
-
08:30
-
08:12
-
07:45
-
07:10
-
07:05
-
06:52
-
06:39
-
06:17
-
06:15
-
06:08
-
06:00
-
05:49
-
05:37
-
05:06
-
04:53
-
01:29
- 1 февраля 2021
-
23:50
-
23:08
-
23:00
-
22:48
-
22:35
-
22:31
-
22:25
-
22:21
-
22:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам