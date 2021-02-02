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Нападающий «Вашингтона» Уилсон провёл яркий бой с форвардом «Бостона» Фредериком

Нападающий «Вашингтона» Уилсон провёл яркий бой с форвардом «Бостона» Фредериком
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:3.

На 49-й минуте матча нападающий «Вашингтона» Том Уилсон провёл яркий бой с форвардом «Бостона» Трентом Фредериком. Оба игрока были наказаны большими штрафами за драку.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Пастрняк (2), Крэйг Смит, Брэндон Карло и Брэд Маршан. У «Кэпиталз» голы забили Здено Хара, Даниэль Спронг и Джон Карлсон. Александр Овечкин провёл на площадке 23.03 и имеет показатель полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов за 15.24 на льду результативными действиями не отметился.

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