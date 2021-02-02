КХЛ определила лучших игроков января

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков января, сообщается на официальном сайте организации.

— Лучшим вратарём месяца во второй раз в этом сезоне был признан Эдди Паскуале («Локомотив»), одержавший семь побед в десяти матчах, в том числе одну на ноль. По воротам Паскуале было нанесено 264 броска (26,4 броска в среднем за игру), из которых он отразил 92,42%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут), составил 1,98. Среди вратарей «Локомотива» помимо Паскуале только Георгий Гелашвили признавался дважды лучшим по итогам месяца.

— Лучшим защитником месяца впервые признан Филип Хольм («Металлург»), одержавший с командой девять побед в десяти матчах. Хольм набрал 8 (1+7) очков, шайба в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2) стала победной для его команды. Защитник завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+10». Хольм нанёс 19 бросков по воротам соперников, совершил один силовой прием и блокировал два броска. Последним игроком «Металлурга», признававшимся лучшим в этом амплуа, был Крис Ли в октябре 2017 года.

— Лучшим нападающим месяца впервые признан Шейн Принс («Динамо» Минск), одержавший с командой семь побед в двенадцати матчах. Принс набрал 16 (8+8) очков, сделал три дубля и забросил пять победных шайб. Нападающий завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+7». Принс нанёс 48 бросков по воротам соперников, совершил два силовых приема, блокировал два броска и пять раз на нём нарушали правила.



Принс стал третьим форвардом минского «Динамо», признавшимся лучшим нападающим месяца. Ранее ими становились Шарль Лингле в феврале 2015 года и Джефф Плэтт в январе 2010 года.

— Лучшим новичком месяца впервые признан защитник Александр Алексеев («Салават Юлаев»), одержавший с командой восемь побед в одиннадцати матчах. Алексеев набрал 7 (4+3) очка, две шайбы стали победными для его команды. Защитник завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+6». Алексеев нанес 18 бросков по воротам соперников, совершил семь силовых приемов, заблокировал девять бросков, среднее игровое время составило 18 минут и 20 секунд.



Алексеев стал третьим хоккеистом «Салавата Юлаева», признававшимся лучшим новичком месяца. Ранее ими становились Андрей Василевский четырежды в сезоне 2013/2014, а также Александр Панков в декабре 2010 года.

На звание лучшего новичка номинируются игроки 1999 года и моложе, проведшие в предыдущих сезонах суммарно не более 20 игр в КХЛ.