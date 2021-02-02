КХЛ дисквалифицировала Найджела Доуса на один матч, «5+20» Патриса Кормье отменено

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матча «Трактор» — «Ак Барс».
В середине первого периода форвард «Ак Барса» Найджел Доус сделал подножку на Понтусе Оберге, из-за чего тот получил травму. Во втором периоде шведский хоккеист провёл на льду одну смену и больше в игре не появлялся. Доус был наказан двухминутным штрафом. На последней минуте второго игрового отрезка Патрис Кормье неудачно провёл силовой приём против Виталия Кравцова. Главные арбитры зафиксировали атаку в область головы и шеи и выписали Кормье удаление до конца матча. Кравцов досрочно покинул площадку из-за травмы.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Ак Барса» Найджела Доуса наказание по п. 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Патриса Кормье по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — сказано в решении КХЛ.
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