Кит — о Задорове: когда Большой Зи на льду, его невозможно не заметить
Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит поделился мнением об игре защитника команды Никиты Задорова. Российский хоккеист пополнил состав «ястребов» в межсезонье в результате обмена из «Колорадо Эвеланш».
«Он – большой парень, и уже одно это его солидное оружие. Когда Большой Зи на льду, его невозможно не заметить. Я помню это по нашим матчам с «Колорадо», и я определённо вижу это теперь. Он добавил тот самый силовой элемент, которого, откровенно говоря, команде давно не хватало», – цитирует Кита пресс-служба НХЛ.
В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал одну результативную передачу при показателе полезности "+1" и двух минутах штрафного времени.
Тренер «Чикаго»: у Задорова есть масса плюсов. Верю, что мы найдём «кнопку»
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