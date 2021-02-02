Кит — о Задорове: когда Большой Зи на льду, его невозможно не заметить

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит поделился мнением об игре защитника команды Никиты Задорова. Российский хоккеист пополнил состав «ястребов» в межсезонье в результате обмена из «Колорадо Эвеланш».

«Он – большой парень, и уже одно это его солидное оружие. Когда Большой Зи на льду, его невозможно не заметить. Я помню это по нашим матчам с «Колорадо», и я определённо вижу это теперь. Он добавил тот самый силовой элемент, которого, откровенно говоря, команде давно не хватало», – цитирует Кита пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал одну результативную передачу при показателе полезности "+1" и двух минутах штрафного времени.