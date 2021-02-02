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«Амур» повторно обыграл «Сибирь» в Хабаровске. Оба матча завершились со счётом 3:1

«Амур» повторно обыграл «Сибирь» в Хабаровске. Оба матча завершились со счётом 3:1
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Сергея Светлова.

На 24-й минуте матча Валентин Пьянов вывел хабаровчан вперёд. Спустя 12 минут Никита Камалов увеличил преимущество хозяев. Шайба защитника «тигров» была засчитана после длительного видеопросмотра. На старте третьего периода Олег Ли сократил отставание «Сибири» в счёте, но на большее их не хватило. Окончательный счёт установил Пьянов, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2021, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Пьянов (Турбин, Лугин) – 23:18' (5x5)   2:0 Камалов (Рассказов, Сергиенко) – 35:09' (5x5)   2:1 Ли (Руохомаа, Шаров) – 45:18' (5x5)   3:1 Пьянов (Бутузов, Йордан) – 58:15' (5x4)

Напомним, что 31 января команды уже встречались в Хабаровске. Примечательно, что тогда «Амур» выиграл с тем же счётом — 3:1. В этом сезоне команды провели четыре матча, в которых обменялись двумя победами.

«Амур» прервал серию из трёх поражений, в Хабаровске обыграв «Сибирь»
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