Светлов: сегодня победа далась тяжелее, противник был агрессивнее

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:1).

«Сегодня победа далась тяжелее, противник был агрессивнее, быстрее, где-то мы не справились. Женя Аликин хорошо сыграл, держал нас в игре и помог победить. Забили нужные голы, победа есть победа», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.

На 24-й минуте матча Валентин Пьянов вывел хабаровчан вперёд. Спустя 12 минут Никита Камалов увеличил преимущество хозяев. Шайба защитника «тигров» была засчитана после длительного видеопросмотра. На старте третьего периода Олег Ли сократил отставание «Сибири» в счёте, но на большее их не хватило. Окончательный счёт установил Пьянов, оформивший дубль.



Напомним, что 31 января команды уже встречались в Хабаровске. Примечательно, что тогда «Амур» выиграл с тем же счётом — 3:1. В этом сезоне команды провели четыре матча, в которых обменялись двумя победами.