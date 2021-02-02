Вадим Шипачёв проведёт аукцион в поддержку девочки, у которой диагностирован рак

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв выставил на благотворительный аукцион свой игровой свитер с автографами хоккеистов столичного клуба. Вырученные средства пойдут на лечение Маши Еромошиной, у которой редкий недуг — рабдомиосаркома околоушной слюнной железы.

Аукцион стартует 4 февраля в 12:00 мск. Все средства, вырученные с аукциона, будут направлены на лечение девочки.

Напомним, Шипачёв установил новый рекорд московского «Динамо» по набранным за команду в КХЛ очкам. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Денису Кокареву, в 422 матчах набравшему 196 очков.

За «Динамо» Шипачёв выступает с сезона-2018/2019. За это время нападающий забросил 61 шайбу и отдал 147 результативных передач.