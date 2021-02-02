Каменский: «Спартак» разберётся в своих проблемах и решит задачу выхода в плей-офф

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил шансы «Спартака» на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
«В лагере красно-белых — кризис? Скорее не кризис, а непростой этап, который бывает в жизни каждого клуба. Последний матч со СКА, скажем так, не получился конкурентным, были видны проблемы во всех линиях. Но ничего страшного не произошло — впереди ещё девять матчей чемпионата, соперники совсем рядом, всё в руках «Спартака».
Бросается в глаза, что в функциональном плане команда не полностью готова. Наверное, из-за того, что эпидемия не позволила провести полноценную предсезонку, хотя правильный ответ есть только у тренерского штаба. Ну и второй пробел — нападение. Нет стабильной атакующей игры — и, как следствие, голов.
Опыт — одно из основных преимуществ именно в плей-офф, когда нужно доставать из себя дополнительные ресурсы. А вот в регулярном чемпионате без молодёжного задора можно уйти в рутину, поэтому любой команде нужен баланс опыта и молодости. В «Спартаке», на мой взгляд, он есть.
Моё мнение: в «Спартаке» собраны качественные хоккеисты, которые как минимум не уступают ближайшим конкурентам — игрокам «Северстали», «Витязя» или минского «Динамо». Именно это и позволяет сделать прогноз, что в самое ближайшее время «Спартак» разберётся в своих проблемах и решит задачу-минимум — выход в плей-офф», — приводит слова Каменского Russia-Hockey.ru.
- 2 февраля 2021
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