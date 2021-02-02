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Хартли: сейчас у «Авангарда» нет вариативности состава, это связано с травмами игроков

Хартли: сейчас у «Авангарда» нет вариативности состава, это связано с травмами игроков
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от встречи с минским «Динамо», которая состоится сегодня, 2 февраля.

«У нас с минским «Динамо» один стиль — с акцентом на нападение. В обеих командах есть талантливые игроки, способные забивать голы. Мы помним встречу на их площадке, это был скоростной открытый хоккей, думаю, и сегодня будет сегодня будет то же самое. Встречаются две атакующие команды, будем свидетелями феерии на льду.

Мы всегда стараемся улучшить свою игру. Небольшие коррективы вносим в зависимости от соперника. У нас впереди свободные дни, когда мы сможем хорошо потренироваться. Сейчас нет особой вариативности состава, это связано с травмами игроков. Что касается тактики, мы поработаем над разными аспектами нашей игры. Ведь мы всегда стараемся её улучшить», — приводит слова Хартли официальная страница «ястребов» в YouTube.

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