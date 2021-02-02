«Нефтехимик» объявил состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба. В выезд тренерский штаб Вячеслава Буцаева взял 26 хоккеистов.

Вратари: Евгений Иванников, Федор Коротаев, Артём Евпак;

Защитники: Роман Абросимов, Александр Брынцев, Алексей Волгин, Отсо Рантакари, Кирилл Воробьев, Михаил Сидоров, Александр Осипов, Глеб Семёнов;

Нападающие: Йонас Энлунд, Павел Порядин, Марат Хайруллин, Брэндон Макмиллан, Либор Гудачек, Линус Юханссон, Тимур Шарифьянов, Булат Шафигуллин, Рафаэль Бикмуллин, Тимур Хафизов, Владимир Галузин, Дэниэл Буцаев, Ильдар Шиксатдаров, Никита Попугаев, Андрей Чивилёв.

Напомним, что «Нефтехимику» предстоит сыграть 3 февраля с «Трактором», 5-го с «Автомобилистом», а 7-го — с «Авангардом».