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Форвард «Стальных Лис» Юров покинул лёд на носилках в матче с «Омскими Ястребами»

Форвард «Стальных Лис» Юров покинул лёд на носилках в матче с «Омскими Ястребами»
Хоккей / МХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата МХЛ «Стальные Лисы» обыграли «Омских Ястребов». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу подопечных Дениса Платонова.

Нападающий «Стальных Лис» Данила Юров покинул лёд на носилках и был доставлен в больницу после толчка от защитника «Омских Ястребов» Артёма Кулакова. Инцидент произошёл во втором периоде матча. Главные арбитры Иван Назаров и Илья Несветаев зафиксировали толчок на борт и выписали Кулакову удаление до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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