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«Авангард» — «Динамо» Мн: стали известны составы команд

«Авангард» — «Динамо» Мн: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» и минское «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 2 февраля, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард»:

Бобков (Грубец);
Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше;
Шарипзянов — Береглазов, Ковальчук — Зернов — Каблуков;
Готовец — Покка, Толчинский — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков, Потапов — Стась — Дедунов.

«Динамо» Мн:

Фурх (Тейлор);
Колячонок — Менелл, Принс — Митчелл — Клинкхаммер;
Альмквист — Знахаренко, Мосалёв — Горбунов — Дроздов;
Фальковский — Шинкевич, Усов — Паре — Демков;
Денисов, Когалев, Алистров — Протас — Воронин.

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