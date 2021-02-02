«Авангард» — «Динамо» Мн: стали известны составы команд

Омский «Авангард» и минское «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 2 февраля, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард»:

Бобков (Грубец);

Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше;

Шарипзянов — Береглазов, Ковальчук — Зернов — Каблуков;

Готовец — Покка, Толчинский — Семёнов — Хохлачёв;

Чистяков, Потапов — Стась — Дедунов.

«Динамо» Мн:

Фурх (Тейлор);

Колячонок — Менелл, Принс — Митчелл — Клинкхаммер;

Альмквист — Знахаренко, Мосалёв — Горбунов — Дроздов;

Фальковский — Шинкевич, Усов — Паре — Демков;

Денисов, Когалев, Алистров — Протас — Воронин.